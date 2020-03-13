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Исследование: россияне считают экономику самым престижным направлением в вузе

На втором месте в этом списке находится юриспруденция, на третьем - медицина
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Экономические и юридические направления подготовки в вузах считаются самыми престижными среди россиян в возрасте от 23 до 46 лет. Такие результаты приводятся в мониторинге "Трудоустройство молодежи. Высшее образование: взгляд поколений" Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось среди работающих граждан России, которые имеют высшее или среднее профессиональное образование. Участников просили поделиться своим взглядом на тему выбора в пользу высшего образования. Совокупный объем выборки составил 1678 респондентов, ответы которых при анализе были разделены по трем возрастным группам: "цифровое поколение" - 23-29 лет, "миллениалы" - 31-36 лет, "реформенное поколение" - 41-46 лет.

"Экономика (сюда включены также финансы и менеджмент) и юриспруденция рассматриваются как наиболее престижные направления профессиональной подготовки независимо от того, к какому поколению принадлежит респондент", - говорится в исследовании. Наиболее популярны эти направления в группе 31-36 лет: экономику назвали 70% респондентов этого возраста, юриспруденцию - 63,6%. Люди постарше (41-46 лет) в большей степени отдавали предпочтение экономическим специальностям (58,3%), нежели юридическим (45,1%), в то время как молодежь (23-29 лет) в равной степени проявила интерес и к тем, и к другим (57,4% - экономика, 55,2% - юриспруденция).

Третьей по престижности специальностью, следует из анализа РАНХиГС, является медицина: от 25,4% - в группе "цифрового поколения" до 31,1% - в группе "реформенного поколения". В свою очередь среди молодежи отмечается рост популярности направлений, связанных с информационно-коммуникационными технологиями: если респонденты в возрасте 41-46 лет отдали за эту специальность 19,3% голосов, то в группе 23-29 лет этот процент составляет 25,1%.

Престижность работы в сферах психологии, социологии, PR и рекламы, по данным исследования РАНХиГС, выросла почти в два раза: с 12,5% (41-46 лет) до 25,1% (23-29 лет).

В целом авторы анализа делают вывод, что в каждом поколении больше тех, кто получил высшее образование: более 85% респондентов поступили в вуз сразу же после окончания школы. Решение о том, какое образование получать, они приняли еще в восьмом-девятом классах. Хотя к моменту выпуска из школы хорошо представляли, чем хотят заниматься, лишь около трети, следует из исследования.

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