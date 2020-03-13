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Распространение коронавируса нового типа

Словения запретила транзитные грузовые и пассажирские перевозки с территории Италии

Теперь в страну из Италии могут попасть только грузовые автомобили с почтой либо медикаментами

ЛЮБЛЯНА, 13 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Словении Алеш Шабедер издал указ о полном запрете любых грузовых и пассажирских перевозок из Италии, следующих транзитом через словенскую территорию. Соответствующий документ был опубликован в четверг в правительственной газете республики.

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Теперь в Словению из Италии могут попасть лишь грузовые автомобили, перевозящие почту либо медикаменты. Кроме того, дозволяется пересечение границы грузовиками, осуществляющими доставку грузов непосредственно словенским клиентам. Необходимость подобных мер возникла из-за отказа хорватских властей пускать на свою территорию любые транспортные средства с итальянскими регистрационными номерами.

Ранее словенские власти уже объявили о действии режима эпидемии и прекратили все рейсовые железнодорожные и автобусные рейсы, связывающие территорию страны с Италией. Начиная со среды пересечь словенско-итальянскую границу можно лишь через шесть погранпереходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля.

Первый случай заражения новым коронавирусом на территории Словении выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 96 человек. Занятия во всех образовательных учреждениях страны официально прекратятся с понедельника, общественный транспорт переведен на праздничное расписание работы с малым количеством рейсов, а оставшимся дома на карантине гражданам будут выплачивать до 80% их заработной платы.

Теги
ИталияСловенияРаспространение коронавируса нового типа
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