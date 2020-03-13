Правительство Бельгии объявило отмену всех массовых мероприятий в стране

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Бельгия "перешла к третьей фазе реагирования на пандемию коронавируса", которая подразумевает общегосударственный карантин - отмену всех массовых мероприятий, закрытие большей части культурных учебных заведений и других учреждений, подготовку примерно 100 больниц к массовому приему зараженных коронавирусом. Об этом заявила на пресс-конференции в четверг премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности.

Вечером в четверг в Бельгии началась паническая скупка продуктов питания и гигиены в магазинах, в течение двух часов после завершения рабочего дня с полок смели макароны и крупы, консервы, моющие средства, туалетную бумагу.