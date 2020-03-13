Источник: в штаб-квартире ООН зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ООН, 13 марта. /ТАСС/. Одна из сотрудниц постпредства Филиппин при ООН заразилась коронавирусом, дипмиссия закрыта, все ее сотрудники будут оставаться дома. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации. Это первый зарегестрированный случай обнаружения заболевания у кого-то из дипломатических миссий при ООН или сотрудников серктариата в Нью-Йорке.

"В интересах транспарентности и общей безопасности хочу сообщить, что наша коллега из постпредства Филиппин получила положительный результат теста на COVID-19", - говорится в письме миссии, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. "В последний раз она посещала ООН в понедельник, 9 марта в течение 30 минут. На тот момент симптомов заболевания у нее не было", - уточняется там.

"Сегодня постпредство Филиппин закрыто, весь персонал получил распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов", - отмечается в обращении.