Facebook удалила более 200 аккаунтов, якобы связанных с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американская компания Facebook ("Фейсбук") удалила более 200 аккаунтов, якобы связанных с Россией и попытками оказания влияния на пользователей в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

По ее данным, были удалены 49 аккаунтов в "Фейсбуке", а также 85 личных и 69 публичных страниц в социальной сети Instagram ("Инстаграм"). Компания подчеркивает, что аккаунты управлялись пользователями с территории Ганы и Нигерии и были связаны с "прошлой активностью российского "Агентства интернет-исследований", которое обвинялось во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году.

В компании подчеркнули, что деятельность, производившаяся посредством удаленных аккаунтов, была направлена на темнокожее население и касалась в том числе истории, моды, новостей, жизни знаменитостей. "Эта активность не была направлена на выборы, не продвигала и не очерняла политических кандидатов", - указывается в заявлении.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.