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Распространение коронавируса нового типа
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Крупнейший университет Мексики частично приостановит деятельность из-за коронавируса

Решение вступит в силу с 23 марта

МЕХИКО, 13 марта. /ТАСС/. Национальный автономный университет Мексики (UNAM) временно прекращает проведение семинаров, симпозиумов и массовых собраний из-за опасений по поводу распространения нового коронавируса. Об этом объявило в четверг руководство высшего учебного заведения. Решение вступит в силу с 23 марта.

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"В настоящее время не планируется приостановка занятий в аудиториях, но будет сокращено число массовых мероприятий в закрытых помещениях", - говорится в заявлении, опубликованном университетским управлением по связям с общественностью.

UNAM считается ведущим и крупнейшим университетом Мексики. Там обучаются более 350 тыс. студентов, а численность профессорско-преподавательского состава превышает 40 тыс. человек.

В Монтеррейском технологическом институте - другом крупном вузе - также заявили об отмене занятияй.

"Мы отменим очные занятия <...> с 17 марта и перейдем на онлайн-обучение с 23 марта", - указывается в тексте заявления. Кроме того, будет приостановлено проведение любых мероприятий во всех филиалах института. 

В настоящее время в Мексике, по официальным данным, выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 28 февраля призвал не сеять панику и заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением заболевания.

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МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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