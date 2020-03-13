Росгвардия к концу 2020 года примет на вооружение новый взрывозащитный костюм

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Росгвардия к концу текущего года планирует взять на вооружение новый индивидуальный взрывозащитный комплекс, который защищает оператора-взрывотехника во время разминирования самодельных взрывных устройств.

"Этому костюму [индивидуальный взрывозащитный комплекс "Гранат-В"] аналогов в России нет, это единственный костюм, который защищает оператора-взрывотехника при выполнении задач по разминированию подозрительного предмета, то есть самодельного взрывного устройства", - сказал ТАСС представитель ведомства.

По его словам, взрывозащитный костюм способен защитить человека при подрыве взрывного устройства весом до 4 кг. Кроме того, его новизна заключается в том, что взрывотехник в нем может работать один. "Второй человек, который по видеокамере за ним следит, на 100 м отходит от второго дублера и в течение работы производит разминирование самостоятельно", - добавили в Росгвардии.

В настоящее время защитный костюм прошел апробацию. "Его планируется взять на вооружение в этом году, а на следующий год планируется закупка. В первую очередь взрывозащитные костюмы поступят в инженерно-технические подразделения ОМОН, которые выезжают первыми на обнаружение какого-либо [взрывоопасного] предмета", - добавил собеседник агентства.