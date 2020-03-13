СМИ: первый случай заражения коронавирусом выявили в Тринидаде и Тобаго

ТАСС, 13 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Тринидада и Тобаго, сообщает в четверг газета Trinidad and Tobago Express.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

По ее данным, инфицированный - 52-летний мужчина, прилетевший в понедельник из Швейцарии без симптомов заражения.

Власти островного государства утверждают, что он изолирован вместе со своей семьей и находится в стабильном состоянии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.