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Комиссия по проверке усыпления животных в Якутске отметила плохую работу с населением

Председатель комиссии Афанасий Владимиров также констатировал несогласованность действий властей в связи с ситуацией с умерщвлением кошек и собак в пункте передержки Якутска

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Комиссия, которая была сформирована по поручению главы Якутии Айсена Николаева для проверки факта гибели животных в Якутске, отметила недостаточное информирование властями населения о ситуации в пункте передержки. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства Якутии.

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5 марта пресс-служба мэрии города Якутск объявила о введении карантина из-за наличия вируса бешенства у собаки на территории пункта передержки безнадзорных животных. Позднее в соцсетях и СМИ опубликовали видеозапись обнаружения в контейнере мертвых собак и кошек на территории городского пункта передержки. Полиция и прокуратура начали проверку. В пункте обнаружили два контейнера. По данным департамента ветеринарии Якутии, в одном из них находились трупы собак, погибших на улицах города, умерших от болезней или усыпленных по согласию хозяев, во втором - 153 трупа собак и 48 трупов кошек, имевших контакт с собакой с вирусом бешенства. 10 марта была сформирована комиссия для проверки соблюдения норм федерального закона об ответственном обращении с животными и соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в пункте передержки. В комиссию вошли члены правительства Якутии, МВД, представители общественности и СМИ.

"Председатель комиссии Афанасий Владимиров (является руководителем администрации главы и правительства региона) констатировал, что информирование населения со стороны департамента ветеринарии республики, городского управления ветеринарии и администрации Якутска не было достаточным. Он также отметил некую несогласованность действий со стороны подразделений органов исполнительной власти республики. Это, по его словам, будет обсуждено как на уровне руководства министерств, так и на уровне структурных подразделений департамента ветеринарии [республики], в том числе по Якутску", - говорится в сообщении.

Карантин и вакцинация

7 марта был издан указ главы Якутии Айсена Николаева об установлении карантина по бешенству животных на территории городских округов Якутска и Жатая. Как сообщили в департаменте ветеринарии Якутии, в рамках мероприятий по ликвидации очага бешенства установлен запрет на проведение выставок собак и кошек, натаскивание охотничьих собак, вывоз домашних животных. Также все больные бешенством и подозрительные по заболеванию животные будут умерщвлены согласно санитарным и ветеринарным правилам. В городских округах Якутска и Жатая идет бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства.

Также руководству города Якутск Владимиров рекомендовал "взять под жесткий контроль огороженную территорию", где происходит термическая утилизация животных, и уделить особое внимание пункту передержки безнадзорных животных города. Департаменту ветеринарии республики - продолжить усиленную вакцинацию животных и постоянно информировать население региона о результатах лабораторных исследований на антиген вируса бешенства и по другим заболеваниям.

Отмечается, что следственно-оперативная группа МВД по Якутии собрала материалы с осмотром места происшествия и с изъятием документов по эвтаназии. Материалы переданы в следственную часть МВД. Проверка со стороны прокуратуры также продолжается.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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