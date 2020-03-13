Власти Аргентины на 30 дней отменяют авиарейсы из некоторых стран из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Аргентины издало указ, приостанавливающий полеты из США и стран Европы из-за коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент страны Альберто Фернандес.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

"На 30 дней приостанавливаются полеты из США, стран Европы, Китая, Японии и Ирана", - сказал он в обращении к гражданам.

Указ также предусматривает "расширение чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса COVID-19 сроком на один год".

В соответствии с документом, все въезжающие в Аргентину после пребывания в странах с большим количеством случаев заражения коронавирусом будут обязаны находиться под 14-дневным карантином. "Нарушение мер, описанных в указе, будет наказываться в соответствии с действующими законами", - говорится в нем. Нарушителям может грозить до двух лет тюрьмы.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране. К настоящему моменту в стране был выявлен 31 заболевший. Один человек с коронавирусом умер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.