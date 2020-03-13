Карантинный режим объявили в крупнейшей школе Южно-Сахалинска из-за гепатита А

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Средняя общеобразовательная школа №6 города Южно-Сахалинска перешла на карантинный режим из-за гепатита А, обнаруженного у одного из учеников. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель учебного учреждения.

"У нас объявлен карантин по распоряжению Роспотребнадзора. У одного из школьников обнаружен гепатит А, но не подтверждено, что он заразился в стенах школы", - сообщил собеседник агентства, отметив, что преподаватели провели профилактические беседы с учащимися и их родителями.

По информации учебного учреждения, зараженный школьник сейчас находится дома. У других детей болезнь не выявлена. Однако, по словам врачей, симптомы могут появиться в течение 35 дней, поэтому карантинный режим в школе продлится, по предварительным данным, до конца марта. Процесс обучения продолжается, но учебное заведение будет находиться под присмотром медиков, каждую неделю туда будет приходить инфекционист.

Школа №6 в Южно-Сахалинске ведет свою историю с 1947 года. Сейчас учебное заведение является одним из крупнейших города. Здесь обучаются почти 1,7 тыс. детей.

Гепатит А - это острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. В основном передается через зараженную пищу, воду и через грязь на руках.