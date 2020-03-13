В Южной Корее зафиксировали 110 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 13 марта. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 110, всего в стране отмечено 7979 случаев заражения. Об этом в пятницу сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

Отмечается, что за сутки умер один человек, общее число летальных исходов в стране достигло 67.

По данным ведомства, из больниц за день выписано 177 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее поправились 510 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.