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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее зафиксировали 110 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число зараженных в стране достигло 7979

ТАСС, 13 марта. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 110, всего в стране отмечено 7979 случаев заражения. Об этом в пятницу сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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Отмечается, что за сутки умер один человек, общее число летальных исходов в стране достигло 67.

По данным ведомства, из больниц за день выписано 177 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее поправились 510 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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