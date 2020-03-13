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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: круизный лайнер в Бразилии поместили на карантин из-за подозрения на коронавирус

На борту находятся более 600 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта. /ТАСС/. Круизный лайнер Silver Shadow помещен на карантин в порту бразильского города Ресифи после того, как у одного из пассажиров заподозрили коронавирус. Об этом сообщила в четверг местная газета Diario de Pernambuco со ссылкой на санэпидемслужбу региона.

По информации издания, судно прибыло в столицу северо-восточного штата Пернамбуку в 07:00 (13:00 мск) 12 марта. На борт была вызвана медицинская бригада для оказания помощи 78-летнему пассажиру из Канады, у которого предположили инфаркт. Осмотрев пациента, врачи заподозрили у него коронавирус, взяли анализы и сообщили об этом в местное управление Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), которое в свою очередь запретила высадку пассажиров.

Как уточняется, лайнер под багамским флагом, выполняющий круиз компании Silversea Cruises прибыл из столицы соседнего с Пернамбуку штата Баия, Салвадора. Он должен был отправиться в Форталезу (штат Сеара) в 23:00 по местному времени (05:00 мск), однако теперь вынужден дожидаться результатов анализов пассажира, без чего санитарные службы не могут выписать необходимый для отплытия документ. Пациент направлен в одну из частных клиник города, на борту остались 317 пассажиров и 291 член экипажа.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных достигло 76 случаев в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - на карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса". Более 1,1 тыс. проб дали отрицательный результат.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару усомнился в истинных масштабах проблемы нового коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетают ситуацию.

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БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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