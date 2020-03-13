СМИ: в Гонконге зафиксировали четвертую смерть от коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 марта. /ТАСС/. Четвертый случай летального исхода от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирован в пятницу в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на органы здравоохранения.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

Речь идет о 80-летнем пациенте, который проживал в районе Норт-Пойнт. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге достигло 132.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. Был введен режим обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая, Южной Кореи и Ирана.

Местные власти также сообщили о планах введения с 14 марта карантина для всех посетителей из Италии, а также охваченных вспышкой заболевания COVID-19 областей Франции, Германии, Испании и Японии.