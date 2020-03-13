Сингапур запретил въезд из Германии, Испании, Италии и Франции

СИНГАПУР, 13 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура запрещают въезд или транзит всем иностранцам, которые за последние две недели посещали Германию, Испанию, Италию, Францию. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон.

"Граждане этих государств, а также иностранцы не смогут въехать в Сингапур из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом", - заявил глава ведомства. По его словам, "сингапурцы, а также иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в республике, в случае посещения этих стран будут помещаться на карантин на 14 суток".

"Данные ограничения вступают в силу с 15 марта", - уточнил Вон. По его словам, "сохраняются подобные ограничения на такие страны, как Иран, Китай, Республика Корея".

"Шангри-ла диалог"

Вон сообщил, что власти Сингапура призывают организаторов международной конференции по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог" учесть риски проведения крупных мероприятий в связи со вспышкой коронавируса.

"В первую очередь, организаторы должны рассмотреть все риски при принятии решения о проведении мероприятия", - сказал глава ведомства. Кроме того, "необходимо учесть все требования, которые предъявляет правительство Сингапура", - подчеркнул он. Между тем министр отметил, что "форумы можно проводить, максимально изолировав участников друг от друга, организовав видеоконференции, задействовать как можно больше отдельных помещений".

Конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" проводится здесь ежегодно с 2002 года. Организатором выступает базирующийся в Лондоне "Международный институт стратегических исследований", в форуме принимают участие несколько десятков министров обороны Азии, Европы, США.

По данным Минздрава, в Сингапуре зарегистрировано 187 инфицированных коронавирусом, при этом 96 человек выздоровели. Власти Сингапура 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем, премьер в четверг подчеркнул, что не планируется объявлять высший уровень угрозы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.