В Казахстане будут помещать на карантин дипломатов, прибывших из четырех стран

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана будут помещать на карантин в течение двух недель владельцев служебных и дипломатических паспортов, прибывших из Ирана, Италии, Китая и Южной Кореи в связи с высоким распространением нового коронавируса в этих странах. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, опубликованном в пятницу.

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"Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, департамента на транспорте, территориальных департаментов комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить карантин на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами лиц, прибывших из стран категории 1 "А", владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц связанных с перевозочной деятельностью железнодорожного транспорта и водителей осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов", - отмечается в документе.

В категорию 1 "А" относятся страны с наибольшим числом заболевших коронавирусом - Иран, Италия, Китай и Южная Корея. Ранее Казахстан временно приостановил выдачу виз и въезд на территорию республики гражданам этих государств, а также лиц, посещавших данные страны в течение 30 дней. Лица, прибывавшие из этих стран, могли заехать в республику при условии, что они будут помещены на карантин сроком на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными органами. Ранее эти меры не касались владельцев служебных и дипломатических паспортов.

Постановление главного государственного санитарного врача Казахстана "Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан на период пандемии" вступило в силу 12 марта, со дня его подписания. По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в республике не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.