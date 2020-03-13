В Хабаровском крае в этом году отправятся работать в села 86 медработников

ХАБАРОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Участие в программе "Земский доктор" в Хабаровском крае в этом году примут 86 медиков, которые отправятся работать в села и небольшие города. Об этом ТАСС сообщила в пятницу начальник управления юридической и кадровой работы, документационного обеспечения регионального министерства здравоохранения Юлия Ариненко.

"В 2020 году планируется привлечь 86 специалистов - 55 врачей и 31 фельдшера. Это больше, чем в 2019 году, когда было привлечено 56 специалистов", - сказала Ариненко.

За время действия программы "Земский доктор" в Хабаровском крае, как уточнила Ариненко, в села, рабочие поселки и малые города с населением до 50 тыс. жителей работать поехали более 270 врачей и около 40 фельдшеров. На местах осталась почти половина специалистов.

В феврале 2019 года, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения на участие в "Земском докторе", чтобы специалисты и старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность. В Минздраве РФ тогда поддержали инициативу, отметив, что "снятие возрастных ограничений для участников программы "Земский доктор" позволит улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах". "В этом году планируется внесение изменений в программу - снятие возрастных ограничений, а выплаты для врачей, которые поедут работать в сельские поселения и рабочие поселки, составят 2 млн рублей и 1 млн - для фельдшеров", - сказала Ариненко.

Она также сообщила, что в регионе уже семь лет реализуется подпрограмма "Кадры здравоохранения", по которой медики, отправляющиеся на работу в поселения, получают единовременные компенсационные выплаты. Специалистам с высшим образованием выплачивают по 1 млн рублей, а со средним - по 700 тыс. рублей. За все время в села привлекли около 170 медиков, в этом году работать в населенных пунктах поедут 34 специалиста.

"В целом потребность краевых государственных учреждений здравоохранения составляет более 500 врачей и 400 средних медицинских работников", - сказала Ариненко.