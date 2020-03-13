В Приморье выписали из больницы всех эвакуированных туристов с лайнера Diamond Princess

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Врачи Краевой клинической больницы №2 в Приморье выписали в пятницу последних двух остававшихся в медучреждении граждан, эвакуированных с лайнера Diamond Princess после выявления на нем заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморья.

В конце февраля заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые были доставлены в Казань. В Краевой клинической больнице №2 во Владивостоке находились девять эвакуированных с лайнера, семеро из них прибыли 23 февраля, двое - в конце месяца. Семь человек врачи выписали 6 марта.

"Сегодня выписались последние два туриста с лайнера, остававшиеся в больнице. Результаты всех тестов отрицательные. Таким образом, на сегодня выписаны все доставленные к нам с лайнера россияне", - сообщил представитель минздрава.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. В отдельном порядке из Японии своих граждан с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг и Россия.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.