{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Приморье выписали из больницы всех эвакуированных туристов с лайнера Diamond Princess

Последние два туриста, находившихся в Краевой клинической больнице №2 во Владивостоке, получили отрицательные результаты тестов на наличие коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Врачи Краевой клинической больницы №2 в Приморье выписали в пятницу последних двух остававшихся в медучреждении граждан, эвакуированных с лайнера Diamond Princess после выявления на нем заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморья.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

В конце февраля заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые были доставлены в Казань. В Краевой клинической больнице №2 во Владивостоке находились девять эвакуированных с лайнера, семеро из них прибыли 23 февраля, двое - в конце месяца. Семь человек врачи выписали 6 марта.

"Сегодня выписались последние два туриста с лайнера, остававшиеся в больнице. Результаты всех тестов отрицательные. Таким образом, на сегодня выписаны все доставленные к нам с лайнера россияне", - сообщил представитель минздрава.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. В отдельном порядке из Японии своих граждан с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг и Россия.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
ЯпонияРоссияКитайПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Самаре банкротящийся подшипниковый завод передаст Госархиву копии документов военных лет
Инициатором проекта по сбору архивных документов заводов, имеющих отношение к Великой Отечественной войне, выступил самарский штаб ОНФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС