В Самаре банкротящийся подшипниковый завод передаст Госархиву копии документов военных лет

САМАРА, 13 марта. /ТАСС/. Самарский подшипниковый завод №9, находящийся в стадии банкротства, передаст в Государственную архивную службу копии документов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель самарского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Покровский.

"В Госархив будут переданы копии документов, относящиеся к периоду с 1935 по 1954 годы, в том числе, относящиеся к военному времени", - сказал Покровский.

Завод выпускал подшипники для самолетов и танков Т-34, а в 1990-х годах перешел в частную собственность.Сейчас завод находится в стадии банкротства, имеющееся там оборудование будет распродано на торгах.

Самарский штаб ОНФ запустил проект, который поможет собрать в регионе архивные документы заводов и их копии, имеющие отношение к Великой Отечественной войне, и передать их в Государственную архивную службу для дальнейшего хранения и изучения.

Как отметил Покровский, вызывает опасения сохранность документов военных лет на заводах, перешедших в частную собственность и находящихся в тяжелом финансовом положении.