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Распространение коронавируса нового типа

Непал отменил все экспедиции на Эверест

В правительстве страны приостановили выдачу туристических виз до конца апреля

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Непала приостановило до конца апреля выдачу туристических виз и отменило на этот срок все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Как сообщает в пятницу непальская газета The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве, эти ограничения вступают в силу с 14 марта.

"Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля", - приводит газета слова источника. По его данным, такое решение принял в четверг вечером координационный комитет во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Ишваром Покхрелом.

"В случае чрезвычайной необходимости всем иностранцам, желающим приехать в Непал, необходимо будет предоставить медицинскую справку о том, что они не имеют коронавируса, и подать на рассмотрение заявление в консульство Непала в своей стране", - добавил чиновник.

По его словам, все весенние экспедиции альпинистов, в том числе на пик Эверест, отменены, что лишит Непал многомиллионных доходов от альпинизма.

В Непале пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом нового типа.

Теги
НепалРаспространение коронавируса нового типа
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