В Токио закрыли из-за коронавируса самую высокую в мире телебашню

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Самая высокая в мире телебашня Tokyo Skytree, расположенная в Токио, будет закрыта для посетителей на неопределенное время из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу ее управляющая компания. В официальном заявлении отмечается, что время открытия для посетителей этого крайне популярного туристического объекта будет определяться "с осторожностью и в зависимости от ситуации".

В настоящее время в Японии по решению правительства по меньшей мере до 20 марта закрыты все государственные музеи и театры. Частный бизнес в основном также последовал этому примеру. В частности, из-за угрозы заражения новым коронавирусом приостановил спектакли традиционный театр "Кабуки" в центре Токио, где все роли исполняют мужчины. Не работает и популярный театр мюзиклов "Такарадзука" с женским актерским составом. Закрыто также большинство кинотеатров.

Tokyo Skytree высотой 634 м занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире телекоммуникационная башня. Ее антенны передают цифровые телевизионные сигналы, обслуживают мобильные системы связи и навигационные устройства. Высота башни выбрана со смыслом: цифры 6, 3 и 4 по-японски созвучны слову "Мусаси" - так в древности назывался район сегодняшнего Токио и прилегавшие к нему с севера территории.

В списке самых высоких телебашен Tokyo Skytree потеснила на второе место 610-метровую Canton Tower в Гуаньчжоу. Однако рекорд высоты среди всех строений по-прежнему принадлежит 828-метровому небоскребу Burj Khalifa, который был открыт в январе 2010 года в Дубае.