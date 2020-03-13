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Распространение коронавируса нового типа

В Шанхае выявили два новых случая заражения вирусом. Один из заболевших летел через Москву

Житель восточной провинции Чжэцзян вылетел из Болоньи с пересадкой в российской столице
Описание
© EPA-EFE/LIU XINGZHE

ШАНХАЙ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Шанхая выявили два новых завозных случая инфицирования коронавирусом нового типа. Как сообщил в пятницу городской Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, речь идет о двух гражданах КНР, которые прибыли в Шанхай из США и Италии, последний летел с пересадкой в Москве.

10 марта, говорится в сообщении, житель восточной провинции Чжэцзян вылетел из Болоньи через Москву в Шанхай, куда он прибыл 11 марта. На границе у него были выявлены симптомы заболевания. Санитарные службы направили прибывшего в медицинское учреждения для обследования, позже у него было подтверждено инфицирование коронавирусом.

Другой заразившийся - житель южной провинции Гуандун - прилетел в Шанхай из США через Гонконг 10 марта. Прибывший по собственному желанию начал проходить карантин в домашних условиях. 12 марта у него появились симптомы заболевания, лабораторные анализы показали наличие коронавируса нового типа.

В Шанхае за все время вспышки нового коронавируса было официально подтверждено 346 случаев инфицирования, три из них завершились летальным исходом. В настоящее время в больницах города остается 22 заболевших, которые проходят лечение.

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СШАИталияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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