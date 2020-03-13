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Распространение коронавируса нового типа

Сотрудникам МГУ запретили командировки в некоторые страны из-за коронавируса

Речь идет как о краткосрочных, так и о долгосрочных командировках

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий запретил командировки сотрудников вуза и учебные поездки студентов в страны с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса. Текст приказа ректора имеется в распоряжении ТАСС.

"Приказываю запретить направление работников МГУ в заграничные служебные командировки и направление обучающихся МГУ в краткосрочные и долгосрочные зарубежные поездки в рамках учебного процесса в страны с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции до отдельного распоряжения", - говорится в документе.

Также в приказе рекомендуется воздержаться от командировок и частных поездок в страны, где зарегистрированы случаи инфицирования.

 

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичРаспространение коронавируса нового типа
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