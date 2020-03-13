РСТ: россияне отказываются от туров в Германию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские туристы аннулируют туры в Германию, куда с сегодняшнего дня сокращается количество авиарейсов, или переносят даты поездки. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Часть туроператоров фиксирует небольшую долю отказов от туров в Германию, а у некоторых она составляет от 15% до 40%. При этом на ситуацию влияет не только коронавирус, но и ослабление курса рубля, отмечают туроператоры.

"Это общая ситуация и, к сожалению, прогрессирующая. Люди отказываются от туров, и в первую очередь те, кто собирался поехать с детьми. Ситуация меняется каждый день, и ничего хорошего не предвещает. На сегодня процент отказов в рамках допустимого, но он вполне может увеличиться", - приводит РСТ слова директора по туризму компании "ТурТрансВояж" Романа Руденко.

При этом многие переносят сроки поездки. Но есть и те, кто все-таки решается на поездку, несмотря на предусмотренный после возвращения двухнедельный карантин, отмечается в материалах РСТ.

Россия с 13 марта в качестве меры по противодействию распространения нового коронавируса вводит ограничение в авиасообщении с четырьмя крупнейшими странами Европы - Германией, Францией, Испанией и Италией. Российские авиакомпании смогут выполнять полеты только в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и только из терминала F Шереметьево (там уже обслуживаются рейсы из Китая, Южной Кореи и Ирана).