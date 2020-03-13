На Кубани установили всех контактировавших с заразившемся коронавирусом

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Круг контактировавших с заразившимся коронавирусом при посещении Италии жителем Краснодарского края установлен - под наблюдением медиков находятся менее 20 человек. Об этом сообщила в пятницу журналистам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

По данным краевого Минздрава, житель Кубани после возвращения из Италии 5 марта почувствовал себя плохо и был госпитализирован в инфекционную больницу Краснодара. У него подтвердился коронавирус. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщали, что круг его контактов установлен, однако не уточнялось количество человек. Они были взяты под наблюдение медиков.

"Круг контактов установлен... все - жители населенного пункта [в который из Италии прибыл госпитализированный] <…> Все... изолированы, это меньше двух десятков человек", - сказала Гречаная, уточнив, что они были обследованы лабораторно, подозрений на наличие коронавирусной инфекции у них на данный момент нет.

Гречаная также сообщила, что состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом оценивается как стабильное, близко к легкой степени тяжести, угрозы его жизни нет.