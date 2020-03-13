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Распространение коронавируса нового типа
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МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать ситуацию с коронавирусом в Эстонии

В связи со вспышкой коронавируса с 13 марта в Эстонии введено чрезвычайное положение

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам учитывать эпидемиологическую обстановку и объявление чрезвычайного положения при планировании поездок в Эстонию. Об этом говорится сообщении, распространенном в пятницу в Telegram-канале МИД РФ.

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Как отметили в российском дипведомстве, в связи со вспышкой коронавируса с 13 марта в Эстонии введено чрезвычайное положение, предусматривающее ряд мер. Среди них запрет проведения общественных мероприятий, прекращение работы школ и спортивных секций, закрытие музеев и кинотеатров, а также обязательный двухнедельный карантин для граждан Эстонии и иностранцев, прибывающих из КНР, Италии, Ирана, Южной Кореи, Японии, Сингапура и Испании.

"Настоятельно рекомендуем учитывать ухудшение эпидемиологической обстановки и объявление чрезвычайного положения при планировании возможных поездок в Эстонию", - подчеркнули в МИД РФ.

В четверг число заболевших коронавирусом в Эстонии достигло 27.

 

Теги
ЭстонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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