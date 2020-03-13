В Японии местного жителя заподозрили в намеренном распространении коронавируса

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Житель японской префектуры Айти, у которого ранее в этом месяце обнаружили коронавирус, подозревается в намеренном распространении инфекции. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

Коронавирус у жителя города Гамагори в возрасте старше 50 лет был диагностирован в одной из местных клиник в начале марта. Отправить в инфекционное отделение мужчину могли только на следующий день, поэтому врачи попросили его отправиться домой и самоизолироваться. Вместо этого мужчина, как сообщается, посетил по крайней мере два бара, предварительно сообщив своим родственникам, у которых также была ранее обнаружена инфекция, что "собирается распространить вирус". В одном из заведений мужчина сообщил, что заражен коронавирусом, после чего его сотрудники связались с полицией и здравоохранительными службами, которые и задержали мужчину.

К настоящему моменту по крайней мере у одного человека из тех, с кем контактировал заразившийся, был обнаружен коронавирус. Речь идет о посетительнице одного из баров, в которые заходил мужчина. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Сейчас полиция и сотрудники японского Минздрава пытаются установить полный список лиц, с которыми контактировал мужчина, а сами заведения, которые он посетил, были полностью продезинфицированы. Пока не сообщается, были ли предъявлены мужчине какие-либо официальные обвинения и какое наказание его может ждать за совершенный поступок.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии составляет почти 1,4 тыс. человек, включая 697 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который на протяжении почти месяца находился на карантине в порту японского города Иокогама. Умерли 26 человек, включая семерых пассажиров круизного судна.