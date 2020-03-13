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Посол РФ заявил, что коронавирус не повлияет на выдачу виз посольством Швейцарии

Дополнительных документов для получения визы во время периода пандемии не потребуется

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Швейцария не планирует вводить дополнительные требования для получения виз россиянами на фоне распространения коронавируса, однако на практике возможности для путешествий все равно будут сокращаться из-за ограничений на поездки, вводимых различными странами. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции посол Швейцарии в РФ Ив Россье.

"Совершенно точно ничего дополнительного не потребуется, - сказал он, отвечая на вопрос, не потребуется ли каких-либо дополнительных документов для получения визы во время периода пандемии. - Что касается практической возможности путешествий, то тут могут быть последствия, и они уже есть по мере того, как страны принимают дополнительные меры из-за распространения вируса".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли.

 

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РоссияШвейцария
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