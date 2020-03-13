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Правозащитники в США подали иск к властям за применение системы распознавания лиц

Правительство может использовать эту систему для "беспрецедентной слежки за передвижениями людей", ставя под угрозу их частную жизнь и гражданские свободы, считают правозащитники

ТАСС, 13 марта. Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) подала иск к властям США в связи с использованием ими системы распознавания лиц в аэропортах страны. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении организации.

"Таможенно-пограничная служба США и Управление по безопасности на транспорте за последние несколько лет значительно расширили использование технологии распознавания лиц в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу. По состоянию на июнь 2019 года Таможенно-пограничная служба США просканировала лица более 20 млн человек, приезжающих в страну и выезжающих из нее. Некоторые крупные авиакомпании, включая Delta, JetBlue и United Airlines, сотрудничают с властями при создании системы слежки", - отмечают правозащитники.

"В условиях, когда данная технология становится широко распространена, правительство может использовать ее для беспрецедентной слежки за передвижениями людей, ставя под угрозу их частную жизнь и гражданские свободы", - сказано в заявлении. В нем подчеркивается, что иск к Министерству внутренней безопасности, Таможенно-пограничной службе, Управлению по безопасности на транспорте и Службе иммиграционного и таможенного контроля подан "с целью придать огласке контракты правительства с авиакомпаниями и аэропортами по применению системы распознавания лиц в аэропортах".

В январе Еврокомиссия подготовила предложения по введению в ЕС временного запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах. В Брюсселе рассчитывают в скором времени выработать меры, призванные исключить возможные юридические коллизии и потенциальные злоупотребления такими технологиями.

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