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Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге

Кроме того, свои должности покинут три руководителя провинившихся офицеров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Майор московского главка полиции и его подчиненная уволены из-за того, что фотографировались с телами умерших в морге, должности покинут еще три их руководителя. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Была проведена служебная проверка, по результатам которой они уволены, так как совершили проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", - сказал он.

Васенин рассказал, что управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве выявило в интернете фотографию начальника уголовного розыска ОМВД по району Щукино майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной - оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пулрышевой на фоне тел умерших людей. "По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы", - уточнил он.

По его словам, "начальство провинившихся офицеров привлечено к дисциплинарной ответственности за упущения в кадровой работе". Начальник УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии. Его заместитель полковник Алексей Кориненко, начальник ОМВД России по району Щукино полковник Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве майор Сергей Гладышев будут уволены в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям.

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