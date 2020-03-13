{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Затворы дамбы на Финском заливе в Петербурге открыли, угроза наводнения снята

Сильный ветер создавал угрозу нагонного наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Дамбу на Финском заливе в Санкт-Петербурге, закрытую ночью в пятницу из-за угрозы наводнения, открыли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

"В 11:41 мск затворы [дамбы] начали движение на открытие", - сказали в пресс-службе.

По данным городского главка МЧС, в пятницу в Петербурге синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 м\с. Такой ветер создает угрозу нагонного наводнения. Из-за этого дамбу на Финском заливе ночью решили закрыть, а также приостановили судоходство по Кронштадскому корабельному фарватеру.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Замглавы Суоярвского района Карелии привлекли к ответственности после жалоб на новый парк
Как сообщили в региональной прокуратуре, его привлекут к административной ответственности за неисполнение рекомендаций авторского надзора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС