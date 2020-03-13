Затворы дамбы на Финском заливе в Петербурге открыли, угроза наводнения снята

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Дамбу на Финском заливе в Санкт-Петербурге, закрытую ночью в пятницу из-за угрозы наводнения, открыли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

"В 11:41 мск затворы [дамбы] начали движение на открытие", - сказали в пресс-службе.

По данным городского главка МЧС, в пятницу в Петербурге синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 м\с. Такой ветер создает угрозу нагонного наводнения. Из-за этого дамбу на Финском заливе ночью решили закрыть, а также приостановили судоходство по Кронштадскому корабельному фарватеру.