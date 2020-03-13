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Распространение коронавируса нового типа
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Песков: необходимость превентивных мер по коронавирусу нужно вновь оценить после 1 апреля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Необходимость превентивных мер в России в связи с пандемией коронавируса нужно вновь оценить после 1 апреля. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До 22 апреля еще много времени", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, изучали ли в Москве опыт Тегерана по проведению выборов на фоне распространения коронавируса. "Вы знаете, что все превентивные режимы в Москве, Московской области и с сегодняшнего дня в Питере [действуют] до 1 апреля, - отметил он. - Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию, в зависимости от того, как она будет развиваться, и принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов и мер предосторожности".

Песков попросил представителей средств массовой информации с симптомами ОРВИ не посещать мероприятия в Кремле.

"Хочу обратиться ко всем участникам кремлевского пула, ко всем журналистам, к главным редакторам всех СМИ - и печатных, и электронных, и телекомпаний и так далее, журналистам, которые освещают деятельность президента в Кремле, быть особенно внимательными к любым коронапроявлениям", - сказал он журналистам в пятницу. "Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на сто процентов по вашим внутренним ощущениям - пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участия в журналистской работе в Кремле", - обратился Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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