Сотрудники телеканала RT будут работать дистанционно

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Все сотрудники телеканала RT (Russia Today), которые могут работать удаленно, будут переведены на дистанционную работу, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Twitter.

"Приняли решение всех, кто может работать дистанционно, отправить работать дистанционно. В ньюсрумах, аппаратных и офисах останется минимум людей", - написала Симоньян.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в центре Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.