{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

МИД КНР призвал не спешить с выводами относительно происхождения коронавируса

Официальный представитель ведомства так прокомментировал сообщение своего коллеги, который предположил, что вирус в Ухань доставили американские военнослужащие
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Вопрос происхождения нового коронавируса требует профессионального научного изучения. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя высказывания своего коллеги Чжао Лицзяня, который предположил, что вирус в город Ухань доставили американские военнослужащие.

На эту тему
Китай выздоравливает: победа над коронавирусом или блеф?

"Мы в последнее время отмечали, что существует множество мнений относительно происхождения вируса, вызывающего COVID-19. Американские чиновники высокого ранга и члены Конгресса делали ложные и безответственные заявления [на эту тему] с целью нападения на Китай, которые мы официально отвергаем. В международном сообществе, в том числе в Соединенных Штатах, существуют различные точки зрения относительно источника [возникновения] коронавируса. Китай уверен, что данный вопрос требует профессионального научного изучения и оценки", - сказал дипломат.

Он также порекомендовал уточнить у американской стороны, являются ли заявления крупных чиновников, безответственно обвиняющих Китай в распространении инфекции, "официальной позицией правительства Соединенных Штатов".

Ранее другой официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, в котором предположил, что "коронавирус попал в Ухань по вине американских военных". При этом дипломат не уточнил, каким именно образом они его туда доставили.

В связи с этим газета South China Morning Post в пятницу уточнила, что присутствие американских военнослужащих на территории Китая могло быть связано с проведением VII Всемирных летних военных игр в Ухане (административном центре провинции Хубэй). В этих соревнованиях, прошедших с 18 по 27 октября, приняли участие военные из более чем 100 стран, в том числе из США. По данным этого же издания, первый случай инфицирования коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года у 55-летнего жителя Хубэя.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Суд 20 апреля рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву
Судебное заседание назначено на 10:00 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС