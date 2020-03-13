МИД КНР призвал не спешить с выводами относительно происхождения коронавируса

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Вопрос происхождения нового коронавируса требует профессионального научного изучения. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя высказывания своего коллеги Чжао Лицзяня, который предположил, что вирус в город Ухань доставили американские военнослужащие.

"Мы в последнее время отмечали, что существует множество мнений относительно происхождения вируса, вызывающего COVID-19. Американские чиновники высокого ранга и члены Конгресса делали ложные и безответственные заявления [на эту тему] с целью нападения на Китай, которые мы официально отвергаем. В международном сообществе, в том числе в Соединенных Штатах, существуют различные точки зрения относительно источника [возникновения] коронавируса. Китай уверен, что данный вопрос требует профессионального научного изучения и оценки", - сказал дипломат.

Он также порекомендовал уточнить у американской стороны, являются ли заявления крупных чиновников, безответственно обвиняющих Китай в распространении инфекции, "официальной позицией правительства Соединенных Штатов".

Ранее другой официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, в котором предположил, что "коронавирус попал в Ухань по вине американских военных". При этом дипломат не уточнил, каким именно образом они его туда доставили.

В связи с этим газета South China Morning Post в пятницу уточнила, что присутствие американских военнослужащих на территории Китая могло быть связано с проведением VII Всемирных летних военных игр в Ухане (административном центре провинции Хубэй). В этих соревнованиях, прошедших с 18 по 27 октября, приняли участие военные из более чем 100 стран, в том числе из США. По данным этого же издания, первый случай инфицирования коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года у 55-летнего жителя Хубэя.