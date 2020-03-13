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Распространение коронавируса нового типа
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В Судане зафиксирована первая смерть от коронавируса

Как сообщается, мужчина вернулся около трех недель назад из Объединенных Арабских Эмиратов

ТАСС, 13 марта. Первая смерть от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирована в Судане. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщил в пятницу катарский телеканал Al Jazeera.

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По его сведениям, мужчина проходил обследование на коронавирус три недели назад после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов. Первичный осмотр дал тогда отрицательный результат.

Ранее суданские власти не публиковали информацию о случаях заражения коронавирусом на территории республики.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тысяч человек, около 4,6 тысячи умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.

Теги
СуданОАЭРаспространение коронавируса нового типа
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