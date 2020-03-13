В Судане зафиксирована первая смерть от коронавируса

ТАСС, 13 марта. Первая смерть от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирована в Судане. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщил в пятницу катарский телеканал Al Jazeera.
По его сведениям, мужчина проходил обследование на коронавирус три недели назад после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов. Первичный осмотр дал тогда отрицательный результат.
Ранее суданские власти не публиковали информацию о случаях заражения коронавирусом на территории республики.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тысяч человек, около 4,6 тысячи умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.