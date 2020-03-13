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Вокруг Элисты создадут лесопарковый зеленый пояс в ближайшие пять лет

На площади 660 га посадят вяз, дуб, клен, смородину и шиповник

ЭЛИСТА, 13 марта. /ТАСС/. Лесопарковый зеленый пояс вокруг Элисты появится в ближайшие пять лет. Проект его создания разработают специалисты Калмыкии. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Очир Джамбинов.

"Социально значимый, необходимый для улучшения экологической ситуации в республике проект по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Элисты будет разработан специалистами управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, экологами уже в ближайшее время. Впоследствии он пройдет утверждение в Минприроды РФ. Ожидается, что уже с будущего года мы начнем посадки деревьев и кустарника на участках, которые уже переданы из муниципальной и республиканской собственности в земли федерального лесного фонда. В целом рассчитываем, что зеленая зона вокруг Элисты появится вокруг столицы региона в ближайшие пять лет", - сказал он.

Зеленая зона, существовавшая вокруг Элисты еще около 30 лет назад, начала исчезать после принятия в 1998 году Лесного кодекса. В соответствии с ним расположенные в черте города леса были отнесены к городской собственности и исключены из государственного лесного фонда. Городские насаждения остались без надлежащего ухода и охраны, из-за чего их площадь сократилась в 16 раз, с 4007 до 245 га, уточнил министр.

"Мы планируем начать создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Элисты с площади 660,9 га, в дальнейшем проводя плановую работу по его увеличению. Высаживать будем адаптированные к местному климату деревья и кустарники: вяз, дуб, клен ясенелистный и татарский, смородину, шиповник, скумпию. Хотим также расширить площадь соснового бора", - отметил собеседник агентства. Создание зоны одобрили депутаты парламента (Народного Хурала) республики добавил он.

Теги
РоссияКалмыкия
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