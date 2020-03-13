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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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Суд 20 апреля рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву

Судебное заседание назначено на 10:00 мск

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Второй кассационный суд 20 апреля рассмотрит кассационную жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за хулиганство. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

"Кассационные жалобы на апелляционный приговор судебной коллеги Мосгорсуда переданы для рассмотрения в кассационной инстанции. Судебное заседание назначено на 20 апреля в 10:00 мск", - сказал адвокат.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. 8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к полутора годам.

Кокорины и Мамаев в сентябре были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

Теги
РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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