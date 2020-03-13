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Полпред ЦФО предложил благоустроить Переславль-Залесский к 800-летию Александра Невского

Юбилей будет отмечаться в 2021 году

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев предложил правительству России поддержать проект благоустройства центра города Переславля-Залесского в Ярославской области к 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году. С таким предложением Щеголев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину в пятницу во время совещания в Переславле-Залесском.

"В следующем году будет празднование 800-летия Александра Невского, Переславль-Залесский - это не просто город, связанный с его памятью, это его родина, здесь он крестился. И указом президента в 2014 году создан организационный комитет, который возглавлял министр культуры. Я попросил бы вас обновить состав этого комитета и поддержать заявку по ряду работ на территории города, которые приурочены к празднованию, в частности связанные со Спасо-Преображенским собором", - сказал Щеголев на совещании.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщал, что в преддверии юбилея были отремонтированы фасад и купол Спасо-Преображенского собора. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на данный момент необходимо провести биоцидную обработку стен собора, работы по гидрологии и озеленению территории, прилегающей к храму.

24 июня 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Согласно документу, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияЩеголев, Игорь ОлеговичМиронов, Дмитрий Юрьевич
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