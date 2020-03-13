В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили у жительницы Ленинградской области.
Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что жительница Кудрово ранее вернулась из Италии. Ее доставили в Боткинскую больницу Петербурга.
Власти региона также добавили, что женщина находится в удовлетворительном состоянии.
В ближайшее время, по данным областного правительства, службы ЖКХ проведут дезинфекцию в подъезде, где проживает заразившаяся.