В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили у жительницы Ленинградской области.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что жительница Кудрово ранее вернулась из Италии. Ее доставили в Боткинскую больницу Петербурга.

Власти региона также добавили, что женщина находится в удовлетворительном состоянии.

В ближайшее время, по данным областного правительства, службы ЖКХ проведут дезинфекцию в подъезде, где проживает заразившаяся.