{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

По данным региональных властей, женщина находится в удовлетворительном состоянии
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС
На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили у жительницы Ленинградской области. 

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что жительница Кудрово ранее вернулась из Италии. Ее доставили в Боткинскую больницу Петербурга.

Власти региона также добавили, что женщина находится в удовлетворительном состоянии.  

В ближайшее время, по данным областного правительства, службы ЖКХ проведут дезинфекцию в подъезде, где проживает заразившаяся.

 

Теги
РоссияЛенинградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Ингушетии "Россети" взыскали более 9 млн рублей с предприятия, кравшего электричество
Промышленный потребитель похитил такое количество энергии, которое за год потребляют 23 школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС