Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики

ТАСС, 13 марта. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

"На протяжении десятилетий CDC изучали свои системы тестирования, но не предпринимали каких-либо действий. Их меры всегда будут несвоевременны в случае пандемии", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Однако, по словам Трампа, при нем "были осуществлены изменения в тест-системах", в связи с чем процедура диагностики в скором времени будет улучшена, что позволит гораздо эффективнее выявлять различные заболевания, в том числе те, которые вызваны коронавирусом.

Согласно последним оценкам газеты The New York Times, в США зарегистрированы более 1,5 тыс. предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Не менее 38 человек умерли.