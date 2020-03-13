{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики

Президент США считает, что Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний на протяжении многих лет не предпринимали должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов

ТАСС, 13 марта. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

На эту тему
Какие меры вводили страны для борьбы с коронавирусом

"На протяжении десятилетий CDC изучали свои системы тестирования, но не предпринимали каких-либо действий. Их меры всегда будут несвоевременны в случае пандемии", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Однако, по словам Трампа, при нем "были осуществлены изменения в тест-системах", в связи с чем процедура диагностики в скором времени будет улучшена, что позволит гораздо эффективнее выявлять различные заболевания, в том числе те, которые вызваны коронавирусом.

Согласно последним оценкам газеты The New York Times, в США зарегистрированы более 1,5 тыс. предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Не менее 38 человек умерли.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Ингушетии "Россети" взыскали более 9 млн рублей с предприятия, кравшего электричество
Промышленный потребитель похитил такое количество энергии, которое за год потребляют 23 школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС