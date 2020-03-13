Мишустин распорядился выделить 200 млн рублей на ремонт окружной больницы в Костроме

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 млн рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один. Председатель правительства побывал в этом одном из старейших лечебных учреждений города, основанном в 1902 году.

"Мы решение уже приняли: договорились, что на проектно-сметную документацию уже сейчас выделим деньги, в объеме 200 млн рублей выделим на то, чтобы сделать пристройку (здание, примыкающее к лечебно-административному корпусу больницы - прим. ТАСС)", - объявил глава кабинета министров, общаясь с врачами медучреждения. По его словам, в нынешнем здании, где сейчас располагается гинекологическое отделение больницы, будет центр для консультаций и приема пациентов. "Все операционные и процедурные кабинеты нужно будет перевести в современный корпус", - отметил Мишустин.

Гинекологическое отделение окружной больницы оказывает экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь жительницам нескольких районов Костромской области. Отделение находится в здании бывшего кожевенного завода Рыльцевых 1760 года постройки, которое является памятником архитектуры. Здание сильно изношено, не оборудовано лифтом, не отвечает современным санитарным требованиям. При этом на территории больницы есть трехэтажное пустующее здание. Если его отремонтировать, то, как считают эксперты, возможно разместить в нем гинекологическое отделение больницы.

Мишустин приехал в Кострому из Переславля-Залесского и сразу направился в окружную больницу. Главный врач Владимир Храмов рассказал, что здесь проходят лечение до 19 тыс. пациентов в год, за оказание медицинской помощи обращаются более 26 тыс. человек, госпитализируются до 60 человек в день. Мишустин заметил, что когда проезжал по территории больницы, осмотрел другие корпуса, которые, по его оценке, "находятся в неплохом состоянии". Председатель правительства осмотрел здание, в котором находится гинекологическое отделение, отметив, что оно "самое проблемное". Сопровождавший председателя правительства министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что проблему представляет не только состояние здания, но и его отдаленность от других корпусов.

Мишустин зашел в операционную, признав, что такое помещение абсолютно не соответствует нынешним стандартам. Выслушав рассказ главного врача о плачевном состоянии здания бывшего кожевенного завода, глава кабинета министров решил подняться на чердак, чтобы посмотреть на огромную металлическую конструкцию, на которой держится все здание. Оказалось, что неиспользуемый сейчас чердак интересен не только металлической конструкцией, но и сохранившимся в первозданном виде земляным полом.

Прощаясь с персоналом больницы, премьер-министр поблагодарил врачей "за труд и за преданность профессии".