Первый анализ показал возможное наличие коронавируса у жительницы Кирова

КИРОВ, 13 марта. /ТАСС/. Первый анализ показал возможное наличие коронавируса у жительницы Кировской области, которая недавно вернулась из-за границы. Об этом сообщил ТАСС глава региона Игорь Васильев.

"Предварительный анализ показал возможное наличие инфекции. Человек изолирован в специальном боксе... Все рекомендации Роспотребнадзора выполняются, беспокоиться не о чем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о наличии коронавируса у женщины.

По словам Васильева, госпитализированная женщина находится в удовлетворительном состоянии. Ее анализы уже отправлены на лабораторное исследование, окончательный диагноз будет известен в воскресенье. Глава региона отметил, что те, с кем контактировала женщина, также могут уйти на карантин, но о каком количестве человек идет речь, пока не известно.