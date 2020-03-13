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Распространение коронавируса нового типа

В России восемь заболевших коронавирусом человек выписаны из больниц

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Восемь человек в РФ, заболевших коронавирусом, выписаны из больниц - Минздрав.

Новость дополняется

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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