{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Ленобласть отменила массовые мероприятия численностью более 300 человек

Запрет начнет действовать с 15 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области с 15 марта отменили массовые мероприятия численностью более 300 человек после выявления первого случая заражения новым коронавирусом у жительницы региона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Ленинградской области.

"Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Особое внимание в документе - обеспечение готовности медицинских учреждений и оборудованию диспенсерами-антисептиками соцучреждений и других учреждений. Отменены массовые мероприятия численностью свыше 300 человек", - говорится в сообщении. В пятницу стало известно, что у жительницы Ленинградской области, которая недавно вернулась из Италии, подтвержден первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.

В документе также содержится рекомендация местным работодателям выявлять сотрудников с инфекционными заболеваниями, а также воздержаться от направления своих сотрудников в зарубежные командировки.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко приняли решение консолидировать усилия в оказании помощи населению в медицинских организациях для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Как отметил Дрозденко, совместные меры предполагают проверку готовности стационаров, оборудования и персонала к приему инфекционных больных, введение карантинного режима в стационарах, мониторинг цен и обеспеченности лекарствами, ограничение численности массовых мероприятий, информирование о профилактике.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, в регионе работают 15 инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек. При необходимости количество мест будет увеличено. Сейчас медицинские организации региона обеспечены необходимым количеством противовирусных и антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты.

 

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В регионах ЦФО ожидаются дожди, мокрый снег и морозы до 7 градусов
Синоптики предупредили о гололедице и порывах ветра до 18 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС