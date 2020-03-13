Ленобласть отменила массовые мероприятия численностью более 300 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области с 15 марта отменили массовые мероприятия численностью более 300 человек после выявления первого случая заражения новым коронавирусом у жительницы региона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Ленинградской области.

"Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Особое внимание в документе - обеспечение готовности медицинских учреждений и оборудованию диспенсерами-антисептиками соцучреждений и других учреждений. Отменены массовые мероприятия численностью свыше 300 человек", - говорится в сообщении. В пятницу стало известно, что у жительницы Ленинградской области, которая недавно вернулась из Италии, подтвержден первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.

В документе также содержится рекомендация местным работодателям выявлять сотрудников с инфекционными заболеваниями, а также воздержаться от направления своих сотрудников в зарубежные командировки.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко приняли решение консолидировать усилия в оказании помощи населению в медицинских организациях для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Как отметил Дрозденко, совместные меры предполагают проверку готовности стационаров, оборудования и персонала к приему инфекционных больных, введение карантинного режима в стационарах, мониторинг цен и обеспеченности лекарствами, ограничение численности массовых мероприятий, информирование о профилактике.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, в регионе работают 15 инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек. При необходимости количество мест будет увеличено. Сейчас медицинские организации региона обеспечены необходимым количеством противовирусных и антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты.