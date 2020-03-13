{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Освоение Арктики

Финал Трансарктической экспедиции на кайтах пройдет в 2020 году

Спортсмены на сноубордах и управляемых воздушных змеях преодолеют более 1 тыс. км до Берингова пролива и будут выкладывать посты о своем путешествии в соцсетях для популяризации арктического туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Группа российских путешественников в 2020 году пройдет заключительный этап Трансарктической экспедиции на кайтах - сноубордах, которые перемещаются при помощи управляемого воздушного змея. Длина этапа составит более 850 км. Он пройдет при поддержке Проектного офиса развития Арктики и закончится на побережье Берингова пролива. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС руководитель экспедиции Кирилл Корабельников.

"Экспедиция полностью автономна. Путешествие проходит только при помощи ветра, кайта и мускульной силы. 16 марта выезжаем на поезде из Петербурга. В этом году пройдет шестой и заключительный этап экспедиции от города Певек до Берингова пролива", - сказал Корабельников.

По его словам, путешественники будут обеспечены кайтами и санями особо прочной конструкции со снаряжением и средствами связи. В их распоряжении будет палатка, в которой можно будет отдыхать и готовить пищу на специальной горелке. Каждый турист на день берет около 800 г еды. Длительность экспедиции будет зависеть от погодных условий и скорости ветра.

"Мы пойдем двумя маршрутами. Я иду в одиночку около 850 км до города Анадырь. Ребята севернее идут втроем, так безопаснее, потому что и маршрут длиннее - 1,2 тыс. км, и есть вероятность встретить белых медведей", - отметил Корабельников.

Он добавил, что при помощи специальных видеокамер, предоставленных Проектным офисом развития Арктики, путешественники будут вести записи своего путешествия и размещать их в социальных сетях для популяризации такого вида туризма.

По словам Корабельникова, Трансарктическая кайт-экспедиция стартовала в 2015 году. Предполагалось пройти через Арктику маршрутом от Архангельской области до Берингова пролива. Экспедиция была разбита на ежегодные этапы, сроки ее завершения носили условный характер и зависели от климатических условий, в экспедиции участвовало четверо россиян. В 2015 году стартовал первый этапа из города Мезень, он был завершен в Воркуте. Во время второго этапа в 2016 году туристы прошли участок от Воркуты до Норильска. В 2017 году из Норильска был дан старт третьему этапу, который завершился в Тикси. Четвертый этап экспедиции в 2018 году путешественники закончили в якутском селе Русское Устье. Во время прошлогоднего пятого этапа туристы проехали на кайтах от Русского Устья до города Певек. К 2020 году туристы за пять этапов преодолели около 6,5 тыс. км.

Теги
РоссияОсвоение АрктикиСанкт-ПетербургАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Власти Роттердама примут решение по "Евровидению" в начале апреля
Ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса введены в Нидерландах до 31 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС