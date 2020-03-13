Финал Трансарктической экспедиции на кайтах пройдет в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Группа российских путешественников в 2020 году пройдет заключительный этап Трансарктической экспедиции на кайтах - сноубордах, которые перемещаются при помощи управляемого воздушного змея. Длина этапа составит более 850 км. Он пройдет при поддержке Проектного офиса развития Арктики и закончится на побережье Берингова пролива. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС руководитель экспедиции Кирилл Корабельников.

"Экспедиция полностью автономна. Путешествие проходит только при помощи ветра, кайта и мускульной силы. 16 марта выезжаем на поезде из Петербурга. В этом году пройдет шестой и заключительный этап экспедиции от города Певек до Берингова пролива", - сказал Корабельников.

По его словам, путешественники будут обеспечены кайтами и санями особо прочной конструкции со снаряжением и средствами связи. В их распоряжении будет палатка, в которой можно будет отдыхать и готовить пищу на специальной горелке. Каждый турист на день берет около 800 г еды. Длительность экспедиции будет зависеть от погодных условий и скорости ветра.

"Мы пойдем двумя маршрутами. Я иду в одиночку около 850 км до города Анадырь. Ребята севернее идут втроем, так безопаснее, потому что и маршрут длиннее - 1,2 тыс. км, и есть вероятность встретить белых медведей", - отметил Корабельников.

Он добавил, что при помощи специальных видеокамер, предоставленных Проектным офисом развития Арктики, путешественники будут вести записи своего путешествия и размещать их в социальных сетях для популяризации такого вида туризма.

По словам Корабельникова, Трансарктическая кайт-экспедиция стартовала в 2015 году. Предполагалось пройти через Арктику маршрутом от Архангельской области до Берингова пролива. Экспедиция была разбита на ежегодные этапы, сроки ее завершения носили условный характер и зависели от климатических условий, в экспедиции участвовало четверо россиян. В 2015 году стартовал первый этапа из города Мезень, он был завершен в Воркуте. Во время второго этапа в 2016 году туристы прошли участок от Воркуты до Норильска. В 2017 году из Норильска был дан старт третьему этапу, который завершился в Тикси. Четвертый этап экспедиции в 2018 году путешественники закончили в якутском селе Русское Устье. Во время прошлогоднего пятого этапа туристы проехали на кайтах от Русского Устья до города Певек. К 2020 году туристы за пять этапов преодолели около 6,5 тыс. км.