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В регионах ЦФО ожидаются дожди, мокрый снег и морозы до 7 градусов

Синоптики предупредили о гололедице и порывах ветра до 18 м/с

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) 14-15 марта. Ожидается мокрый снег, местами метель, в Тверской, Тульской, Смоленской и ряде других областей ночами возможно похолодание до минус 4-7 градусов, днем - до минус 1-3 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Похолодание до минус 4-7 градусов в ночь на 15 марта, по данным региональных ЦГМС, ожидается во Владимирской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Ухудшение погоды ожидается во второй половине дня 14 марта, пройдут небольшие и умеренные дожди, местами со снегом, в воскресенье в дневные часы воздух прогреется до минус 1-3 градусов.

"14 марта на территории региона облачно, днем осадки, местами сильные - мокрый снег, снег, вечером в отдельных районах метель, на дорогах гололедица, порывы ветра - до 18 м/с", - отметили в гидрометцентре по Смоленской области.

До минус 2-5 градусов в ночь на 15 марта столбики термометров опустятся в Брянской, Ивановской, Орловской, Тамбовской, Ярославской, Костромской, Курской областях, где, по информации синоптиков, также возможны дожди различной интенсивности и мокрый снег. Аналогичные погодные условия в предстоящие выходные ожидаются в Белгородском, Воронежском регионах, но будет немного теплее - около минус 1-4 градусов в ночные часы и до нуля - минус 1-2 градусов днем, отметили в областных ЦГМС.

По данным сайта Гидрометцентра России, территория ЦФО находится под влиянием глубокого циклона, который будет перемещаться по северу Европейской территории России. В большинстве регионов к вечеру 14 марта образуется гололедица, местами сильная, 15 марта возможно усиление ветра до 12-18 м/с, в северной половине округа не исключается установление снежного покрова высотой до 3-10 см.

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РоссияТверская областьЛипецкая областьТульская областьВладимирская областьКалужская областьРязанская областьСмоленская область
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