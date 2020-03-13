Завершена реставрация Преображенской церкви на острове Кижи

СЫКТЫВКАР, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты завершили многолетнюю реставрацию церкви Преображения Господня на острове Кижи. Памятник является доминантой Кижского погоста, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора музея-заповедника "Кижи" Ольга Жаринова в кулуарах походящего в Сыктывкаре Третьего Северного культурного форума.

"Мы уже завершили реставрацию. Церковь Преображения Господня отреставрирована. Готовимся ее открывать этим летом. Надеемся, что с 1 июня 2020 года церковь примет своих первых посетителей. На 1 июня назначено официальное открытие. В церкви уже установлен иконостас - самый крупный в мире и очень красивый, 105 икон", - рассказала замдиректора музея.

"Сейчас идут завершающие работы по интерьеру, расставляем внутреннее убранство. Снег сойдет, и мы готовимся к приему туристов", - добавила она.

Музей особо готовится к проведению традиционной службы, освящению отреставрированного храма. Она пройдет в престольный праздник храма - 19 августа. "Мы ждем в этот день президента России Владимира Путина, очень надеемся, что он сможет приехать. Ждем министра культуры России Ольгу Любимову, патриарха Кирилла. Надеемся, что 19 августа проведет службу патриарх. Переговоры ведутся, уже получено от патриарха предварительное согласие. Церковь была закрыта на протяжении более 30 лет, и вот сейчас открываем ее заново. Готовимся и очень волнуемся", - сказала представитель музея-заповедника.

Поэтапное восстановление Преображенской церкви Кижского погоста началось в 2009 году. На это было направлено 508 млн рублей. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тысячи лемешин - традиционных черепиц из осины. Особый интерес представляет иконостас конца XVII - начала XVIII века, он сохранился целиком.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.

О форуме

Северный культурный форум организован Минкультуры Российской Федерации, правительством Республики Коми и Российским фондом культуры. Он задуман как площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки. На форуме ведется обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий. Мероприятие предоставляет пространство для реализации значимых творческих проектов.

В рамках Северного культурного форума в Сыктывкаре организованы два десятка экспертных площадок, открытых лекториев, фокус-семинаров по различным темам: от сохранения нематериального культурного наследия Севера до развития регионального кино. По сравнению с прошлым число участников увеличилось вдвое - с 300 до более 600 человек из 37 регионов и пяти стран.

Официальным партнером форума выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум. Впервые в Сыктывкаре проходит серия открытых лекториев проекта "Культура 2.0", посетить которые может любой желающий.