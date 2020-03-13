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Аэропорты в Московском регионе работают в штатном режиме, несмотря на сильный ветер

В Москве из-за ветра погиб один человек и двое госпитализированы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно, несмотря на сильный ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в Подмосковье от ветра пострадали четыре человека, среди них один ребенок. В 32 городских округах области повалено 98 деревьев, все они уже убраны, повреждено 29 автомобилей.

Еще более 120 деревьев повалено в Москве. В столице погиб один мужчина, на машину которого упало дерево. Еще двое госпитализированы - мужчина и девушка. На мужчину упала ветка дерева, на девушку - рекламный щит возле торгового центра "Петровский" в Новогирееве.

По факту гибели человека проверку проводят следователи московского управления СК.

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