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Девятилетние школьники разгромили кладбище в Рязанской области

Детей могут поставить на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних

РЯЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Трое девятилетних школьников повредили 11 могильных крестов, две надгробные плиты и ограду на кладбище в рабочем поселке Павелец Рязанской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте УМВД по Рязанской области.

Сообщение об осквернении захоронений поступило в полицию 10 марта.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра противодействия экстремизму Управления МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из МО МВД России "Скопинский" установили, что к повреждению могильных крестов и плит, а также ограды причастны трое девятилетних учащихся одной из местных школ. Полицейские установили, что школьники из хулиганских побуждений повредили 11 могильных крестов, одну могильную ограду и две надгробные мемориальные плиты", - говорится в сообщении.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с учащимися и их родителями профилактическую беседу. Решается вопрос о постановке детей на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей школьников и возмещении материального ущерба.

Теги
РоссияРязанская область
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