В Крыму возник дефицит масок из-за сложностей с поставками

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Перебои с поставкой медицинских масок возникли в Крыму, сообщили ТАСС в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

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"У нас ведется ежедневный мониторинг ситуации. По маскам существуют трудности, они связаны с отсутствием поставок", - сказал собеседник агентства.

Отсутствие масок подтвердили и в аптеках Севастополя. "Медицинские маски закончились. И когда появятся - неизвестно", - сообщили в справочной сети аптек "Фармадом".

В "Аптека.ru" пояснили, что краснодарские поставщики пока вообще не отправляют маски на полуостров. Провизоры севастопольских аптек сообщают, что некоторые горожане приобретают респираторы в магазинах спецодежды или же покупают марлю и вату, чтобы сделать маски самостоятельно.

Ажиотажный спрос на маски в России был вызван вспышкой нового коронавируса.